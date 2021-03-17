مهندسون عاطلون يبحثون عن مشاهير التواصل

تجاهل الشركات
واستغرب المهندس عبدالله الحربي، تجاهل الشركات والمؤسسات لقرار وزير الموارد البشرية بتعيينهم، مؤكدا أنهم مازالوا يستقدمون الأجانب للعمل في المجال، ففي الوقت الذي يرفضون تعيينا نجدهم على مواقع التواصل يطلبون مهندسين أجانب للعمل لديهم.
بيئة داعمة
وأكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية لـ«دوت الخليج» أن قرار الوزارة بتوطين 20 % من الوظائف الهندسية للمنشآت التي يعمل بها 5 مهندسين فأكثر يستهدف توفير 7000 فرصة وظيفية، حيث تغطي هذه النسبة الخريجين الحاليين والمتوقع تخرجهم خلال الفترة القادمة، كما تتعاون الوزارة مع الهيئة السعودية للمهندسين وصندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» في تقديم الدعم والتمكين لضمان بيئة عمل داعمة ومستوعبة للكوادر الوطنية من المهندسين والمهندسات للعمل في منشآت القطاع الخاص، كما تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال فرقها الميدانية بمتابعة قرارات التوطين الصادرة ومخالفة المنشآت التي لم تلتزم بها، ودعت الجميع إلى رصد المخالفات والإبلاغ عنها عن طريق تطبيق معا للرصد أو من خلال الاتصال على رقم الاتصال الموحد للوزارة 19911.
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