مزار سياحي

يعد قصر إمارة منطقة نجران بقرية البديع في حي الحضن، أول مقر للحكومة في المنطقة، وكان المبنى أيضا مركزا لمراقبة القادمين من جنوب وادي نجران ومن خارج حدود المملكة، وجرى تسليمه، أخيرا، لهيئة السياحة والآثار والتي ستقوم بترميمه وتطويره ليكون مزارا سياحيا. (نجران: قاسم الكستبان)



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