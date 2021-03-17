قدمت أمانة محافظة جدة 8 مبادرات رقمية ضمن مشاركتها في ملتقى مكة الثقافي خلال دورته الحالية تحت عنوان «كيف نكون قدوة في العالم الرقمي؟»، التي تشمل أجهزة وأنظمة إلكترونية متعددة. المبادرات 01 المواعيد المرئية «حجز موعد إلكتروني». 02 القرعة الإلكترونية للمنح «للمواطنين الذين لديهم منح من 1436 حتى 1441». 03 منصة جدة للتطوع «قاعدة بيانات شاملة لمتطوعي المنطقة». 04 دليل جدة الذكي «نظام محادثة ذكي، لتسهيل وصول السكان والزوار إلى وجهاتهم». 05 تقديم معاملة إلكترونيا. 06 المنصة الإلكترونية الموحدة لإدارة المدينة. 07 نظام راصف «لتقييم حالة شوارع جدة وتحديد أولويات الصيانة». 08 نظام راصد نظافة «لإدارة العقود والعمالة والمعدات والخطط التشغيلية».



كانت هذه تفاصيل خبر 8 مبادرات رقمية لأمانة جدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.