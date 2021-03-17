توزيع الطعوم
وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة العاصمة المقدسة رعد بن محمد الشريف أن الأمانة تلقت 339 بلاغا عن الكلاب الضالة خلال العام الحالي، مشيرا إلى استهداف مواقع تواجد الكلاب الضالة ومكافحتها في أوقات نشاطها بواسطة توزيع الطعوم في المواقع المحتمل تواجدها فيها وتقييم أعمال المكافحة ومتابعة متغيرات الخطة وزيادة أعداد الفرق بحسب أعداد البلاغات الواردة من منصة «بلدي 940».
فرق ميدانية
وأشار الشريف إلى استهداف مواقع الأحواش المهجورة والجبال المجاورة للأحياء السكنية، لافتا إلى قيام فرق مكافحة الكلاب بمسح الأحياء عن طريق 10 فرق ميدانية.
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