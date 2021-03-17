إزالة تعديات على 800 ألف م2

أزالت بلدية محافظة سراة عبيدة التابعة لأمانة منطقة عسير، تعديات عن أراضٍ حكومية تزيد مساحتها عن 800 ألف متر مربع. وكانت الفرق الرقابية بالبلدية رصدت خلال أعمالها الدورية لمراقبة الأراضي الحكومية تعديات على أراض حكومية بقرية الجزعة التابعة للمحافظة، وهي عبارة عن غرف وخزان وعقوم ترابية، أُزيلت بمشاركة من لجنة التعديات، والجهات الأمنية، وطُبقت الأنظمة واللوائح بحق المخالفين.



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