التوسع في المشاريع التعليمية بجدة

رأس محافظ جدة رئيس المجلس المحلي لتنمية وتطوير المحافظة الأمير مشعل بن ماجد، الاجتماع الثاني للمجلس للعام الحالي، واستعرض أمين عام المجلس وائل كتبي السيد جدول أعمال الاجتماع والذي تضمن تقرير اللجنة التعليمية واحتياج المحافظة بالتوسع في المشاريع التعليمية، وتفعيل الشراكات المجتمعية وتسريع استلام المرافق التعليمية، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في التعليم.

كما ناقش الاجتماع تقرير لجنة التنمية الاقتصادية، وخلق الفرص الاستثمارية للمحافظة وتحفيز المستثمرين، ومعالجة بعض المشكلات التي تواجهها المدن الصناعية، من أجل اقتصاد مزدهر وتنمية اقتصادية مستدامة.