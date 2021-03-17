الإسعاف الجوي يعود في نجران

وثمن أمير منطقة نجران جهود الهيئة من خلال ما يقدم من قبل فرعها بمنطقة نجران في التعامل مع الحالات الإسعافية، وما قدم خلال جائحة «كورونا» من عمل يعد محلا للفخر والاعتزاز، مؤكدا الدعم لخطط الهيئة من أجل خدمة المنطقة، حتى تحقق أهدافها.
وزار «العويسي» مراكز الهلال الأحمر في منطقة نجران، ووقف على جاهزيتها، واستمع لبعض مطالبات المواطنين، لدى استقباله لهم بفرع الهيئة، الذين طالبوا باستحداث مراكز في عدد من الأحياء والمحافظات.
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