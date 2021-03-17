18 غرامة لمخالفات مواقف جدة

أكدت أمانة جدة أن المواقف الآلية للسيارات، تعتبر أحد إنجازات الأمانة بالشراكة مع القطاع الخاص، وذكرت أن أوقات تشغيل الأجهزة، هي من يوم السبت إلى الخميس، من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 11 مساء، ويوم الجمعة يعتبر جميع المواقف مجانية، ولا يتم تشغيلها أو احتساب أجرة للدفع، أما في شهر رمضان، فإن ساعات التشغيل، ستكون موضحة على أجهزة المواقف.

وكان عدد من المواطنين تذمروا، إثر تعرضهم لغرامات على سياراتهم أثناء الوقوف، و«كلبشة» كفرات السيارات، على اعتبار أنهم لا يجيدون طريقة استخدام أجهزة دفع المبلغ بالعملة المعدنية، لاستلام التذكرة التي تثبت سداد موقف السيارة.

وتقع مناطق الأجهزة الآلية للسيارات في سوق الجنوبية، المنطقة التاريخية، حي الهنداوية، البغدادية الشرقية، شارع فلسطين، أسفل جسر طريق الملك فهد، شارع الملك خالد، طريق مكة القديم، شارع الصحيفة، شارع المطار، شارع باناجة، وشارع الأمانة.

ويتميز الموقع بوجوده في قلب المنطقة التاريخية ومحاط بالعديد من المباني والأنشطة التجارية والمباني الإدارية. ويتسع المبنى لأكثر من 1122 موقف سيارة. ويتضمن تجهيز المبنى العديد من العناصر والأنظمة المتطورة.

ويتم استخدام تقنية RFID الخاصة بالاشتراكات، والتي تتيح للأجهزة التعرف على المركبات من على بعد 5 أمتار وخصم قيمة الوقوف تلقائيا من الحساب. ويتم توفير مركز خدمة عملاء متكامل.

الغرامات

الوقوف بدون إظهار إثبات الدفع

50 ريالا وكلبشة

الوقوف بدون دفع أو إثبات دفع منتهي الصلاحية

75 ريالا وكلبشة

توقف مركبة يفوق حجمها المساحة المخصصة

75 ريالا وكلبشة

تسعيرة التخزين

30 ريالا يوميا

الوقوف بعجلة أو أكثر على ممر المشاة أو الطريق

100 ريال وكلبشة

الوقوف في مكان تم حجزه رسميا

100 ريال وسحب السيارة

الوقوف في حيز معلق الاستخدام

100 ريال وسحب السيارة

الوقوف أو التواجد لفترة طويلة في حيز التنزيل والتحميل

100 ريال وكلبشة

الوقوف في مكان مخصص لذوي الاحتياجات

100 ريال وكلبشة

الوقوف بدون لوحة

75 ريالا وكلبشة السيارة

الوقوف ضمن حرم الطريق

100 ريال وسحب السيارة

وقوف بمنطقة ممنوع الوقوف

100 ريال وسحب السيارة

الوقوف عند مداخل المشاة أو مداخل المباني

100 ريال وسحب السيارة

وقوف فوق ممر المشاة أو فوق الرصيف

100 ريال وسحب السيارة

الوقوف عكس اتجاه السير

100 ريال وسحب السيارة

وضع حواجز أو معوقات

200 ريال وإزالة وسحب

أجرة سحب المركبة

100 ريال