18 غرامة لمخالفات مواقف جدة

وكان عدد من المواطنين تذمروا، إثر تعرضهم لغرامات على سياراتهم أثناء الوقوف، و«كلبشة» كفرات السيارات، على اعتبار أنهم لا يجيدون طريقة استخدام أجهزة دفع المبلغ بالعملة المعدنية، لاستلام التذكرة التي تثبت سداد موقف السيارة.
وتقع مناطق الأجهزة الآلية للسيارات في سوق الجنوبية، المنطقة التاريخية، حي الهنداوية، البغدادية الشرقية، شارع فلسطين، أسفل جسر طريق الملك فهد، شارع الملك خالد، طريق مكة القديم، شارع الصحيفة، شارع المطار، شارع باناجة، وشارع الأمانة.
ويتميز الموقع بوجوده في قلب المنطقة التاريخية ومحاط بالعديد من المباني والأنشطة التجارية والمباني الإدارية. ويتسع المبنى لأكثر من 1122 موقف سيارة. ويتضمن تجهيز المبنى العديد من العناصر والأنظمة المتطورة.
ويتم استخدام تقنية RFID الخاصة بالاشتراكات، والتي تتيح للأجهزة التعرف على المركبات من على بعد 5 أمتار وخصم قيمة الوقوف تلقائيا من الحساب. ويتم توفير مركز خدمة عملاء متكامل.
الغرامات
الوقوف بدون إظهار إثبات الدفع
50 ريالا وكلبشة
الوقوف بدون دفع أو إثبات دفع منتهي الصلاحية
75 ريالا وكلبشة
توقف مركبة يفوق حجمها المساحة المخصصة
75 ريالا وكلبشة
تسعيرة التخزين
30 ريالا يوميا
الوقوف بعجلة أو أكثر على ممر المشاة أو الطريق
100 ريال وكلبشة
الوقوف في مكان تم حجزه رسميا
100 ريال وسحب السيارة
الوقوف في حيز معلق الاستخدام
100 ريال وسحب السيارة
الوقوف أو التواجد لفترة طويلة في حيز التنزيل والتحميل
100 ريال وكلبشة
الوقوف في مكان مخصص لذوي الاحتياجات
100 ريال وكلبشة
الوقوف بدون لوحة
75 ريالا وكلبشة السيارة
الوقوف ضمن حرم الطريق
100 ريال وسحب السيارة
وقوف بمنطقة ممنوع الوقوف
100 ريال وسحب السيارة
الوقوف عند مداخل المشاة أو مداخل المباني
100 ريال وسحب السيارة
وقوف فوق ممر المشاة أو فوق الرصيف
100 ريال وسحب السيارة
الوقوف عكس اتجاه السير
100 ريال وسحب السيارة
وضع حواجز أو معوقات
200 ريال وإزالة وسحب
أجرة سحب المركبة
100 ريال
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