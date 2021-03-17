مشروع لسقيا مراكز لقاح كورونا



بتوجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس نظارة وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية الأمير خالد الفيصل، واصل الوقف منظومة مبادراته لمساندة الإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة من مختلف القطاعات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «COVID-19» والقضاء عليه، حيث أطلق مؤخرا مشروع سقيا مراكز تلقي لقاح كورونا، والذي يستهدف سقاية الكوادر الطبية والعاملين والمراجعين لأخذ جرعات اللقاح داخل محافظة جدة.

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