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مشروع لسقيا مراكز لقاح كورونا

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بتوجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس نظارة وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية الأمير خالد الفيصل، واصل الوقف منظومة مبادراته لمساندة الإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة من مختلف القطاعات للحد من انتشار فيروس المستجد «COVID-19» والقضاء عليه، حيث أطلق مؤخرا مشروع سقيا مراكز تلقي لقاح كورونا، والذي يستهدف سقاية الكوادر الطبية والعاملين والمراجعين لأخذ جرعات اللقاح داخل محافظة جدة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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