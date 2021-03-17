لجنة شورية تلتقي السفير النمساوي

وفي مستهل الاجتماع الذي شارك فيه أعضاء المجلس أعضاء اللجنة رحب الدكتور أيمن فاضل بالسفير النمساوي، مشيرا إلى أهمية العمل الثنائي المشترك لتعزيز أواصر العلاقة بين المملكة والنمسا والوصول بها إلى مستويات أرحب، في مختلف المجالات، لا سيما البرلمانية منها بين مجلس الشورى والبرلمان النمساوي.
من جانبه، نوه السفير النمساوي لدى المملكة بالخدمات التي قدمتها المملكة خلال جائحة كورونا، وتقديم الخدمات الصحية بشكل مجاني للمواطنين والمقيمين، وتوفير لقاح فيروس كورونا لكافة قاطني أرض المملكة بلا استثناء. كما أشاد السفير النمساوي بالنهضة التنموية التي تشهدها المملكة في ظل رؤية المملكة 2030، وما تعيشه من تطور وازدهار في مختلف المجالات.
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