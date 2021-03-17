شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء يوافق على نظامي الزراعة و«التخصيص» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله خلال جلسته أمس -عبر الاتصال المرئي- على نظام التخصيص، ونظام الزراعة، ويلغي بعد نفاذه الأنظمة الآتية:

نظام صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م/9» وتاريخ 27/3/1408هـ ونظام الثروة الحيوانية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م/13» وتاريخ 10/3/1424هـ ونظام تربية النحل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م/15» وتاريخ 13/3/1431هـ ونظام الزراعة العضوية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م/55» وتاريخ 16/9/1435هـ وقواعد تنظيم الاتجار بالآلات الزراعية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم «96» وتاريخ 21/5/1405هـ.

وأعرب المجلس، عن تأييد المملكة للجهود الدولية الرامية لضمان عدم تطوير النظام الإيراني منظومة الأسلحة النووية والصواريخ الباليستية، ولجعل منطقة الخليج العربي خالية من جميع أسلحة الدمار الشامل، واحترام استقلال وسيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

وأوضح وزير الإعلام المكلف د. ماجد القصبي، أن المجلس أكد دعم المملكة جهود المبعوث الأممي في اليمن للوصول إلى وقف شامل لإطلاق النار والبدء بعملية سياسية شاملة وفق المرجعيات الثلاث (المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن 2216)، والتأكيد على أهمية تمديد حظر السلاح على إيران، في ظل استمرارها في تزويد ميليشيا الحوثي الإرهابية بالأسلحة المتطورة والطائرات المسيرة التي تستخدم في إرهاب اليمنيين، واستهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة بطريقة متعمدة وممنهجة

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علاقات راسخة بين المملكة والكويت

أطلع خادم الحرمين الشريفين، مجلس الوزراء، على فحوى الرسالة التي بعثها -أيده الله- لأخيه صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وما تضمنته من تأكيد على العلاقات الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين.

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تطوير العلاقات السعودية الروسية

استعرض مجلس الوزراء، مجمل المحادثات والمشاورات التي أجراها صاحب السمو الملكي ولي العهد -حفظه الله- مع رئيس وزراء جمهورية الهند ناريندرا مودي، والمبعوث الخاص لرئيس روسيا الاتحادية لشؤون التسوية السورية إليكسندر لافرينتييف، ووزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، وما تضمنته من استعراض العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها، وبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وتنسيق الجهود المبذولة تجاهها بما يعزز الأمن والاستقرار.

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دعم جهود حل الأزمة في سوريا

جدد مجلس الوزراء في هذا السياق، التأكيد على أهمية استمرار دعم جهود حل الأزمة في سوريا، وإيجاد مسار سياسي يضيف إلى تسوية واستقرار الوضع فيها، بما يكفل أمن شعبها ويحميه من المنظمات الإرهابية والميليشيات الطائفية، التي تعطل الوصول لحل حقيقي.

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تهنئة ليبيا الشقيقة حكومة وشعبا

عبر مجلس الوزراء، عن تهنئة المملكة لدولة ليبيا الشقيقة حكومة وشعبا بمناسبة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية، ودعمها للجهود الموصلة إلى حل سياسي للأزمة، والتطلع إلى أن تحقق هذه الخطوة الأمن والاستقرار والتنمية فيها، والمحافظة على وحدتها وسيادتها، وتمنع التدخل الخارجي الذي يعرض الأمن الإقليمي العربي للمخاطر.

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استمرار التوسع في حملة التطعيم

تناول مجلس الوزراء، مستجدات جائحة كورونا محليا ودوليا، وآخر ما سجلته الإحصاءات والمؤشرات ذات الصلة، في ظل الجهود المبذولة للسيطرة على التذبذب في منحنى الإصابات، واستمرار التوسع في حملة التطعيم، وتدشين المزيد من مراكز اللقاح في مختلف مناطق المملكة، وذلك للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين وسلامتهم والحد من انتشار الفيروس، والتسهيل عليهم للتطعيم باللقاحات المعتمدة التي أظهرت حماية عالية من الإصابة ومأمونية كبيرة بحمد الله.

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تباحث حول اتفاق إنشاء اللجنة الاقتصادية السعودية الروسية

فوض مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي وزير الحرس الوطني رئيس الجانب السعودي في اللجنة الاقتصادية السعودية الروسية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الروسي في شأن مشروع اتفاق إنشاء اللجنة الاقتصادية السعودية الروسية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة روسيا الاتحادية، والتوقيع عليه، ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

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تعاون إذاعي وتلفزيوني مع إندونيسيا

وافق مجلس الوزراء على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الإذاعي والتلفزيوني بين هيئة الإذاعة والتلفزيون في المملكة العربية السعودية وقناة (TV.RI) في جمهورية إندونيسيا، وتفويض وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الإندونيسي في شأنه، والتوقيع عليه، وذلك في إطار اللجنة السعودية- الإندونيسية المشتركة.

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الانضمام لبروتوكول قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات

قرر مجلس الوزراء الموافقة على انضمام المملكة إلى البروتوكول المكمل لاتفاقية «لاهاي الدولية» لعام 1970م، الخاصة بقمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات «بروتوكول بكين 2010م».

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الموافقة على «تأسيسي» جمعية النواب العموم العرب

وافق مجلس الوزراء، على المبادئ الحاكمة لجمعية النواب العموم العرب «النظام التأسيسي» كما اطلع، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، وما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

كما اطلع على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للهيئة السعودية للحياة الفطرية «الملغاة» والصندوق السعودي للتنمية، والديوان العام للمحاسبة، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

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”الخليج 365” تهنئ

وافق مجلس الوزراء على ترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، وتعيين على وظيفة «سفير».

وتهنئ ”الخليج 365” المترقين وهم: سلطان بن محمد بن سلطان الطيار إلى وظيفة «مستشار أمني» بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الداخلية، وأحمد بن عبدالله بن إبراهيم الدوخي إلى وظيفة «مستشار أمني» بالمرتبة الخامسة عشرة بالمديرية العامة لحرس الحدود، ومحمد بن عبدالله بن محمد السويلم إلى وظيفة «وكيل الأمين لشؤون بلديات المنطقة» بالمرتبة الخامسة عشرة بأمانة منطقة الرياض، وسمو الأمير وليد بن سعود بن ثنيان آل سعود إلى وظيفة «خبير نظامي أ» بالمرتبة الخامسة عشرة بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء، وم. محسن بن ناصر بن عبيد بن لبده إلى وظيفة «مهندس مستشار مدني» بالمرتبة الرابعة عشرة بأمانة منطقة حائل، وم. خالد بن عبدالله بن محمد بن زيد إلى وظيفة «مهندس مستشار زراعي» بالمرتبة «الرابعة عشرة» بأمانة منطقة الرياض، كما تهنئ د. عبدالله بن فهد بن علي القحطاني بتعيينه على وظيفة «سفير» بوزارة الخارجية.