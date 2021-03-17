شكرا لقرائتكم خبر عن 67 ألف مراجع لـ«إرادة الرياض» في 2020 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشن مجمع إرادة والصحة النفسية عدداً من العيادات التخصصية التي تخدم العملية العلاجية في العيادات الخارجية، بهدف تطوير العمل وتحسينه.

وأوضح مساعد المدير التنفيذي للخدمات العلاجية بمجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض د. حسن الشهري أن التدشين شمل عيادة منزل منتصف الطريق والرعاية اللاحقة التي تهدف لاستقطاب واستقبال الحالات التي لديها دافعية عالية للتعافي من الإدمان على المواد المخدرة والاندماج في برامج علاج وتأهيل هذه الفئة من المرضى.

وأفادت رئيسة قسم العيادات الخارجية د. رحمة الحربي أن المجمع يضم 24 عيادة علاجية، منها 8 عيادات نفسية للرجال ومثلها للنساء، وعيادتان للأطفال، و5 عيادات إدمان للرجال وواحدة للنساء، وأخرى للمراهقين. وأشارت إلى أن عدد الحالات التي راجعت لديهم في القسم خلال العام الماضي 2020م بلغ 67.064 حالة، يمثلون الحالات الملتزمة بمواعيدها التي بلغت 64 % من إجمالي الحالات التي أعطيت لها مواعيد في القسم، وقد كان عدد حالات الإدمان منها 13.339 حالة بنسبة بلغت 19.9 %، بينما بلغ عدد الحالات التي تعاني اضطرابات وأمراضاً نفسية 37.519 حالة نسبتهم 55.9 %.

وأضافت إنه تم استقبال 16.206 حالات في العيادات الأخرى، شملت عيادة الموظفين وعيادة التثقيف الدوائي وعيادة التغذية العلاجية وعيادات الاختصاصيين النفسيين والاجتماعيين، حيث كانت نسبتهم 24.2 % من إجمالي الحالات التي راجعت في القسم. وأوضحت أن بعض العيادات التي تم تنفيذها العام الماضي كانت عيادات افتراضية - عن بعد -، وذلك بسبب الإجراءات الاحترازية التي تم تطبيقها نتيجة جائحة كورونا COVID -19، حيث حرص المجمع على استمرار عمل عياداته الخارجية حتى لا تتعرض الحالات التي يخدمها للانتكاس وعودة المرض لها، وكان أكثر المستفيدين منها كبار السن الذين يصعب حضورهم للمجمع، وحالات التأهيل الشامل، والحالات المستقرة التي تحتاج لإعادة صرف الدواء، حيث يصلهم إلى منازلهم بالتعاون مع البريد السعودي.