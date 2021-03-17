شكرا لقرائتكم خبر عن 10 آلاف جولة رقابية بجازان في أسبوعين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت أمانة منطقة جازان والبلديات التابعة لها، 9937 جولة رقابية خلال النصف الأول من شهر مارس الحالي، وذلك ضمن جولاتها الرقابية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا

وأوضح أمين المنطقة نايف بن سعيدان، أن الفرق الرقابية رصدت 367 مخالفة، وتم إغلاق 26 منشأة لم تلتزم بتطبيق الإجراءات الوقائية، وطبقت على المخالفين لائحة الجزاءات والغرامات التي حددتها الأنظمة. وأضاف إن الفرق الميدانية بالأمانة وبلدياتها تكثف الجهود الرقابية على المنشآت والمجمعات التجارية والمطاعم والمولات والمقاهي، مؤكدًا عدم التهاون مع المخالفين للتعليمات والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وأنه سوف يتم تطبيق الأنظمة والتعليمات بحقهم