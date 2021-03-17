شكرا لقرائتكم خبر عن 18 ورقة عمل تبحث مستقبل «التعليم الرقمي» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - افتتح مدير تعليم المدينة المنورة ناصر العبد الكريم أمس، أعمال ملتقى «التعليم الرقمي» الذي ينظمه مكتب تعليم شمال المدينة المنورة للبنات عن بعد، تحت شعار «تطوير مستمر نحو رؤى مستقبلية»، بهدف تطوير المعارف والمهارات والقيم في العملية التعليمية لتتواءم مع المتطلبات الرقمية.

واستعرض الملتقى الذي يشارك فيه أكاديميون ومختصون في الشأن التربوي التعليمي من وزارة التعليم وجامعة طيبة والجامعة الإسلامية وتعليم المنطقة 18 ورقة عمل تناقش على مدى يومين موضوعات أخلاقيات التعليم والتعلّم عن بعد، وتصميم برامج التطوير المهني التعليمي الإلكترونية، وبناء القيم والاتجاهات نحو التعليم عن بعد، ودور التعليم الإلكتروني في تنمية مهارة التعلّم الذاتي لدى الأشخاص ذوي الإعاقة الفكرية. كما تتضمن فعالياته حوارات مفتوحة حول «التعليم الإلكتروني وجائحة كورونا في المدينة المنورة.. الواقع والتحديات» و«دور تقنية المعلومات في قطاع التعليم خلال جائحة كورونا»، وورشاً تدريبية عن التعليم الإلكتروني وأبرز أساليب إيصال الرسالة التعليمية عبر برامج التعلّم عن بعد، إضافة إلى التعليم عن بعد وتحدّيات المستقبل، وتقنيات الدروس التفاعلية، وأهمية الاستفادة من البرامج الإلكترونية المتقدمة في تحقيق أهداف التعليم الإلكتروني عن بعد.