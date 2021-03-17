شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 4 منشآت ومصادرة طن خضراوات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت بلدية غرب الدمام، 4 منشآت تجارية مخالفة، وذلك خلال أعمال إدارة الأسواق الرقابية للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد

وضبطت البلدية، عددا من الباعة الجائلة، وصادرت طنا من الخضراوات بالتعاون مع الضبط الإداري بشرطة الدمام، مع إحالة المخالفين لاستكمال باقي إجراءات وجزاءات البلدية والتنسيق مع الجمعيات الخيرية لتسليمها الصالح من المصادرات.

وواصلت البلدية ممثلة بإدارة المراقبة والنظافة العامة تماشيا مع حملة معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري، أعمالها على رفع الأكشاك والطاولات المعدة لبيع الخضراوات والفواكه. وكثفت إدارة صحة البيئة جولاتها على المنشآت الغذائية للتأكد من تطبيق المنشآت للاشتراطات الصحية وللإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الوباء.