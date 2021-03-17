شكرا لقرائتكم خبر عن رفع مخلفات سوق الأنعام بالنعيرية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصلت بلدية النعيرية ممثلة بإدارة الحركة والصيانة أعمال رفع وإزالة الأنقاض والمخلفات من محيط سوق الأنعام بالمدخل الشمالي للمحافظة ضمن مشاركتها بمبادرة تحسين المشهد الحضري. إضافة إلى مواصلة أعمال إعادة صبغ جدران المرافق العامة بالمحافظة.

وكثفت الفرق الرقابية بالبلدية جولاتها التفتيشية على محلات الأسماك بالسوق المركزي للمحافظة للتأكد من تطبيق كافة الضوابط والاشتراطات الصحية والوقائية. كما واصلت الفرق الميدانية أعمال رفع وإزالة الأشجار التي سقطت نتيجة الحالة الجوية التي تعرضت لها المنطقة من الأحياء الداخلية بالمحافظة.

وعزز مراقبو قسم صحة البيئة جولاتهم الرقابية على المنشآت التجارية والمتعلقة أنشطتها بالصحة العامة، للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، كما عززت الفرق الميدانية لقسم النظافة بالبلدية أعمالها في كنس وإزالة الأتربة والرمال وغسيل الأرصفة بشوارع المحافظة الرئيسية والسوق المركزي.