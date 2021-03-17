شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط معدات نهل رمال بالدمام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت اللجنة المشكلة من قبل إمارة المنطقة الشرقية والمكونة من بلدية غرب الدمام والإدارة العامة للمجاهدين، ٢ بلدوزر لقيامهما بتجريف الأراضي ونهل الرمال من المناطق الممنوعة.

ومن جانب آخر، أغلقت إدارة المراقبة والنظافة التابعة لبلدية غرب الدمام ٧ مواقع في صناعية دلة، لمخالفتهم الاشتراطات البلدية، مع التوضيح لأصحاب المنشآت الطرق النظامية للاستثمار في المناطق الصناعية.

وأسفرت حملات إدارة صحة البيئة الرقابية بالفترة المسائية ضمن جهودها الرقابية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، عن إغلاق مطعم ومستودع لمخالفته الإجراءات الصحية وعدم التقيد بالإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من الوباء. كما أغلقت إدارتا صحة البيئة والأسواق تموينات ومركزا للمساج لعدم التقيد بالتدابير الوقائية وتشغيل عمالة لا تحمل الشهادات الصحية.