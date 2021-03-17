شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ حفر الباطن يبحث مشاريع الجمعيات الخيرية الاستثمارية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ناقش محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد آل سعود، مع مسؤولي الجمعيات الخيرية بالمحافظة، ما تم تنفيذه من أعمال في الفترة السابقة، والاستماع إلى وضع المشاريع الاستثمارية القادمة لكل منها، وكذلك احتياجاتها قبل شهر رمضان المبارك المقبل.

ونوه سموه، خلال اجتماعه مع مسؤولي الجمعيات، بدعم وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير منطقة الشرقية، وسمو نائبه، لكل ما من شأنه العمل على تذليل جميع العقبات، التي تواجه الجمعيات والمستفيدين منها.

جاء ذلك بحضور مدير مركز التنمية الاجتماعية بحفر الباطن فلاح العفاسي، بصالة الاجتماعات بالمحافظة.