شكرا لقرائتكم خبر عن متابعة تطبيق التدابير الوقائية بالسعيرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كثفت بلدية السعيرة وتيرة أعمالها الرقابية على المنشآت الغذائية للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية ضمن أعمالها اليومية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد

وأعلنت البلدية عن اعتماد إيصال التيار الكهربائي لمخطط أحواش الماشية، مطالبة جميع المستثمرين في المخطط بتصحيح عقودهم لدى البلدية والتوجه بها إلى شركة الكهرباء لإيصال التيار الكهربائي.

وواصلت البلدية أعمالها اليومية في إزالة المخلفات مجهولة المصدر بالسعيرة والمراكز التابعة لها للحد من التشوهات البصرية. إضافة إلى تفقد فوانيس أعمدة الإنارة وصيانتها بالحدائق العامة والشوارع الرئيسية بالذيبية.