شكرا لقرائتكم خبر عن غلق 8 مساجد مؤقتا بـ6 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.