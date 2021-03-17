شكرا لقرائتكم خبر عن 720 جولة «صحية» للتأكد من الالتزام بالتدابير الوقائية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت فرق الالتزام التابعة لصحة الشرقية، 724 زيارة رقابية ميدانية، خلال الأسبوع الماضي، للتأكد من تطبيق المؤسسات الصحية الخاصة للإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس « كورونا ».

وأوضحت «صحة الشرقية» أن عدد الزيارات التي تم تنفيذها للمستشفيات بلغ 82 زيارة، بالإضافة إلى 384 زيارة للمجمعات الصحية، و258 زيارة للصيدليات، مؤكدة استمرار حملاتها التفتيشية حفاظا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.