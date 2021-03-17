شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. القرار النهائي بشأن «أسترازينيكا» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية د. عبدالله عسيري أن الاتحاد الأوروبي سيصدر قراره النهائي في لقاح «أسترازينيكا»، غدًا الخميس.

وقال د. عسيري إن مداولات الاتحاد الأوروبي حول لقاح أسترازينيكا، أكدت أنه لا يوجد ما يشير إلى أي زيادة في الجلطات والتخثر فيمن حصل على لقاح «أسترازينيكا»، ولا تختلف عن غير المطعمين، موضحًا أن تحليل الحالات المبلغ عنها في بعض الدول سيستمر وسيصدر تقرير نهائي عن هذه الحالات.

وكان عسيري قد أكد في وقت سابق أن اللغط حول لقاح «أسترازينيكا» مفتعل، قائلًا: «سنتفهم اللغط المفتعل حول لقاح أكسفورد أسترازينيكا إذا علمنا أنه لقاح غير ربحي، وأكثر اللقاحات مرونة من ناحية التخزين والتوزيع، وله آلية ترخيص مختلفة مكنت من إنتاجه بنفس الجودة في عدد كبير من الدول، وفعاليته على أرض الواقع أعلى مما ظهر في الدراسات السريرية».

وأكمل أن ‏النمسا وكوريا الجنوبية استأنفتا التطعيم باللقاح، بعد تعليق جزئي لتشغيلات محددة، وحدث أيضًا تعليق لأحد تشغيلات اللقاح في أمريكا، ومن ثم استؤنف.

واختتم: «لا توجد فروقات مهمة في الأعراض الجانبية بين لقاحات كوفيد 19، والتعليق لبعض التشغيلات أمر متوقع ويسري على جميع اللقاحات والأدوية».