شكرا لقرائتكم خبر عن نفاد مواعيد «صحتي».. واللقاح «مجانا» بمستشفى خاص والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهدت مراكز لقاح « كورونا » في حاضرة الدمام، إقبالًا كبيرًا من المواطنين والمقيمين، الأمر الذي تسبب في نفاد المواعيد المطروحة عبر تطبيق «صحتي»، التابع لوزارة الصحة، وذلك بظهور عبارة «لا توجد مواعيد متوفرة» لطالبي اللقاح.

واطلعت ”الخليج 365” على نفاد المواعيد في عدد من مراكز لقاحات «كورونا» في المنطقة الشرقية، حيث يجد المستفيدون صعوبات في الحصول على المواعيد.

ووجهت ”الخليج 365” الاستفسارات إلى المتحدث الرسمي للتجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية محمد المقيبل حول أسباب عدم وجود مواعيد متاحة في تطبيق «صحتي» بالشرقية، وما زالت بانتظار الرد.

وعلمت ”الخليج 365” أن أحد المستشفيات الخاصة الكبرى بالمنطقة الشرقية، بدأ بإعطاء اللقاح بشكل مجاني، بالاتفاق مع وزارة الصحة، وذلك من خلال التسجيل بتطبيق «صحتي»، وفي حال تم قبول الطلب، يتوجه المستفيد إلى التطبيق، واختيار المستشفى، وذلك للفئة العمرية لمن فوق 18 سنة، ولا يُسمح بأقل من هذه الفئة العمرية.

كما علمت ”الخليج 365”، أن نوع اللقاح المتواجد هو لقاح جامعة «أكسفورد» البريطانية، وأن اللقاح مفتوح للجميع حتى ممن لا يوجد لديهم ملف في المستشفى، ويكون وقت العمل من التاسعة صباحًا، إلى العاشرة مساءً.