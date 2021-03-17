شكرا لقرائتكم خبر عن 354 مصابا بـ«كورونا».. وتزايد الإقبال على مراكز التطعيم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت وزارة الصحة إن مراكز لقاح كورونا تشهد إقبالا متزايدا من أفراد المجتمع للحصول على اللقاح، وسط إجراءات تنظيمية وتدابير احترازية، لافتة النظر إلى أن تطبيق «صحتي» أتاح للمواطنين والمقيمين سهولة حجز الموعد، ومعرفة أماكن المراكز المقدمة للقاح.

وكشفت الوزارة عن إحصائية مستجدات كورونا في المملكة، أمس، مشيرة إلى تسجيل 354 حالة إصابة جديدة، وتعافي 204 حالات، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 3398 منها، 560 حالة حرجة. وبيَّنت أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 383106 حالات، بينما بلغ عدد حالات التعافي 373130 حالة. وأضافت أنه جرى تسجيل 5 حالات وفاة، ليصل الإجمالي إلى 6578 حالة، إضافة إلى إجراء 53290 فحصا مخبريا جديدا.

ونصحت الوزارة الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.