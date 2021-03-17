شكرا لقرائتكم خبر عن 25 دولارا لتأشيرات الدخول إلى مصر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت سفارة المملكة لدى مصر، إنه صدر تنظيم جديد لتأشيرات الدخول إلى مصر بفرض رسوم تأشيرة بقيمة 25 دولارا أمريكيا أو ما يعادلها من العملات بما فيها الريال السعودي. وأوضحت السفارة في بيان لها، أن المملكة من الدول العربية التي يشملها القرار، ولهذا حرصت السفارة على إحاطة المواطنين السعوديين بهذا الإجراء الذي تم تطبيقه ابتداء من 1 شعبان 1442هـ الموافق 14 مارس 2021 م، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية وفرت خدمة التحصيل بمكاتب البنوك الموجودة في المطار، التي تعمل على مدار 24 ساعة، قبل وصول الراكب إلى نقطة ختم الجوازات.