شكرا لقرائتكم خبر عن جريسلي: «سلمان للإغاثة» ينفذ المشاريع الإنسانية باحترافية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نوه منسق الشؤون الإنسانية في اليمن وليام ديفيد جريسلي، خلال لقائه المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، في مقر المركز بالرياض، أمس، بالآلية الاحترافية التي يعمل بها المركز في تقديم المساعدات وتنفيذ البرامج والمشاريع الإنسانية والإغاثية، معربا عن تقديره لدور المركز المهم والبارز في اليمن. وجرى خلال اللقاء بحث الوضع الإنساني في اليمن والجهود الإغاثية والإنسانية المبذولة لرفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق.

