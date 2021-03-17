شكرا لقرائتكم خبر عن الكمامات وقياس الحرارة والتباعد تغلق 261 منشأة في المدن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واصلت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان جهودها للحد من انتشار فايروس كورونا عبر جولاتها التفتيشية على المجمعات التجارية ومنشآت النفع العام من مطاعم ومقاهٍ وغيرها من محلات بيع التجزئة والجملة، ونظمت الوزارة حملات تنفذها الأمانات والبلديات في مختلف مدن ومناطق المملكة، وبلغت جملتها (الأحد) الماضي 23.836 جولة تفتيشية باشرت من خلالها تسجيل 1114 مخالفة، وإغلاق 261 منشأة مخالفة للاشتراطات الصحية، تنوعت ما بين عدم الالتزام بوضع جهاز الكشف الحراري على المداخل، وتجاهل تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي، وعدم توفير المعقمات والكمامات للعملاء.

وفي جدة أغلقت الأمانة 99 منشأة بعد 4312 جولة، كما رصدت 159 مخالفة في نطاق 19 بلدية فرعية، و15 بلدية محافظة.

كما نفذت أمانة منطقة نجران أمس 1006 جولات رقابية، أسفرت عن إغلاق منشأة تجارية واحدة، وتحرير 9 مخالفات لمنشآت أخرى لمخالفتها للإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية.