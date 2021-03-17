شكرا لمتابعة خبر عن استشاري أمراض معدية يجيب على أبرز خمسة أسئلة حول لقاح كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أجاب استشاري الأمراض المعدية، الدكتور سميح غزال، على أبرز خمسة أسئلة حول لقاح كورونا.

وقال سميح غزال، ردا على سؤال "هل يجب أن أسوي تحليل قبل التطعيم؟":" لا"، كما أجاب على سؤال "هل أعزل نفسي بعد التطعيم؟"، فقال:"لا".

ورد سميح غزال، على سؤال ثالث:"هل تضعف مناعتي مع التطعيم؟"، قائلا:"لا"، كما ورده سؤال رابع "هل اللقاح يحتوي علي الفيروس؟"، فرد بقول:"لا.. اللقاح لايحتوي علي فيروس كورونا".

وأوضح سميح غزال، في رده على سؤال" هل اللقاح يتعارض مع أي أدوية أخذها؟":"لا".