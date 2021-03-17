شكرا لمتابعة خبر عن "مكافحة المخدرات" تعرف بالقات وتوضح أضراره الصحية والاقتصادية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

‏‎أوضحت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، أن القات هو أحد النباتات المعمرة، ويتسبب تعاطيه في الكثير من المآسي والمتاعب الصحية والجسدية والمعنوية؛ بالإضافة إلى الأضرار الاقتصادية وضعف الإنتاجية في العمل.

وأشارت إلى أن القات يعرف بأنه أحد النباتات المعمرة التي تنبت ف شرق أفريقيا واليمن، وتحتوي على مادة الكاثينون المثيرة للجهاز العصبي المركزي، وتتكون من الأمفيتامينات، وعلى العديد من المواد الكيميائية الضارة الأخرى.

وكشفت عن أضرار وآثار تعاطي القات، وتشمل الأرق والقلق، وعسر الهضمي، وفقدان الشهية، الخمول والكسل، والإصابة بالامساك، وانفصام الشخصية، وزيادة ضربات القلب وضيق الأوعية الدموية، وتقرحات مزمنة في الفم واللسان.