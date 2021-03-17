شكرا لمتابعة خبر عن امداد التطوعي يوقع شراكة مع جمعية سفانه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عارف السويدي (صدى):

وقع فريق " إمداد التطوعي" بحائل ، اليوم، عقد شراكة مجتمعية مع جمعية سفانه الصحية، وذلك من أجل تقديم الخدمات التطوعية والمضي قدماً نحو تطويره، من خلال المبادرة النوعية التي يكون لها اثر ايجابي على المجتمع .

وتعتبر هذه الشركة باكورة مشاركة فريق إمداد التطوعي بتنفيذ مبادرة « رد الجميل » لرعاية كبار السن ،

من خلال عدة محاور .

والجدير بذكر ان محاور هذه المبادرة من خلال تقديم الخدمات الصحية المنزلية ، و توفير الاجهزة الطبية اللازمة للرعاية المنزلية ،والخدمات اللوجستية والاجتماعية.

فيما قام بتوقيع عقد الشراكة كل من المشرف على فريق إمداد التطوعي الاستاذ عبدالعزيز بن سعود المعارك والمدير التنفيذي لجمعية سفانه الصحية الاستاذ خالد بن سعود العنزي .

وذكر المعارك ياتي توقيع هذه الشركة ضمن اهداف الفريق من حيث تنفيذ مبادرات لها وقعها الايجابي على المجتمع وتكون هادفة.

واضاف الاستاذ خالد العنزي ان التطوع كا وحدة كاملة نؤمن فيها من خلال الشراكة والتعاون وتقديم كل مايلزم لخدمة المتطوعين لكي نحقق من خلالهم اهداف المبادرات.

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وجرى التوقيع خلال ‫تدشين مبادرة رد الجميل التي دشنها سعادة الاستاذ/ فريح بن محمد العياد مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بحائل.