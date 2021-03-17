شروط الاعتراض على المخالفات المرورية إلكترونيًا.. «المرور» يجدد التذكير

أعادت الإدارة العامة للمرور السعودي، تجديد التذكير بشروط الاعتراض على المخالفات المرورية إلكترونيًا.

وشاركت منصة أبشر، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع «تويتر»، صورة معلوماتية «إنفوجراف» أوضحت من خلالها شروط الاعتراض على المخالفة المرورية.

وأوضحت أبشر، أنه يمكن تقديم الاعتراض من خلال المنصة الإلكترونية للخدمات وذلك من خلال إتباع الخطوات التالية :

- تسجيل الدخول في منصة أبشر

- اختيار خدماتي

- النقر على المرور

- اختيار الاعتراض على المخالفات المرورية

وبينّت منصة أبشر، شروط الاعتراض على المخالفات المرورية إلكترونيًا وتتمثل في الاشتراطات والمتطلبات التالية :

- لتقديم الاعتراض على المخالفات المرورية إلكترونيًا يجب ألا تتجاوز مدة المخالفة 30 يومًا من تاريخ تسجيلها.

- لا يمكن الاعتراض على مخالفة تم تقديم الاعتراض عليها مسبقًا من خلال أبشر وصدر فيها قرار من اللجنة المختصة.

- عند وجود اعتراض آلي مفتوح لنفس المعترض قيد المعالجة فإنه لا يمكن تقديم اعتراض آلي جديد.

- يحق للمعترض تقديم أي عدد من الاعتراضات آليًا إلا إذا كان عدد الاعتراضات الآلية المرفوضة 5 وذلك لكل سنة ميلادية.

وتواصل منصة أبشر، عبر قنوات التواصل الرسمية الخاصة بها، التعريف بخدماتها الإلكترونية التي تقدمها المنصة للمستفيدين.

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