السعودية اليوم / لبنان تسجّل 3480 إصابة جديدة بفيروس كورونا



بيروت 04 شعبان 1442 هـ الموافق 17 مارس 2021 م واس

سجّلت لبنان خلال الساعات الـ 24 الماضية, 3480 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة العامة في لبنان, إلى أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 333648، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 5474 بعد تسجيل 52 حالة وفاة.

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بيروت 04 شعبان 1442 هـ الموافق 17 مارس 2021 م واسسجّلت لبنان خلال الساعات الـ 24 الماضية, 3480 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ليبلغ عدد الإصابات فيها 423433.وأشارت وزارة الصحة العامة في لبنان, إلى أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 333648، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 5474 بعد تسجيل 52 حالة وفاة.// انتهى //00:44ت م0015

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