السعودية اليوم / انطلاق أعمال اللجنة التوجيهية لبرنامج خدمة ضيوف الرحمن



الرياض 04 شعبان 1442 هـ الموافق 17 مارس 2021 م واس

عقدت اللجنة التوجيهية لبرنامج خدمة ضيوف الرحمن (أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030) المنبثقة من لجنة البرنامج, اجتماعها الأول برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز رئيس لجنة البرنامج, ومشاركة أصحاب السمو والمعالي وأعضاء اللجنة التوجيهية للبرنامج.

واستعرضت اللجنة أدوار ومسؤوليات اللجنة التوجيهية، ومسارات العمل في خدمة ضيوف الرحمن ذات الأولوية؛ تحقيقاً لأهداف البرنامج، وشهد الاجتماع جملة من التوصيات التي تصب في مصلحة تحقيق رؤية المملكة 2030.

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