

باريس 03 شعبان 1442 هـ الموافق 16 مارس 2021 م واس

سجلت فرنسا 29,975 إصابة جديدة بفيروس

وأفادت الوكالة الوطنية للصحة الفرنسية في بيان لها اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 4,108,108 إصابات، فيما بلغ مجموع الوفيات 91,196 وفاة منذ تفشي الجائحة في فرنسا.

// انتهى //

00:33ت م

0011



باريس 03 شعبان 1442 هـ الموافق 16 مارس 2021 م واسسجلت فرنسا 29,975 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، و 320 حالة وفاة إضافية خلال الساعات الـ24 الماضية.وأفادت الوكالة الوطنية للصحة الفرنسية في بيان لها اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 4,108,108 إصابات، فيما بلغ مجموع الوفيات 91,196 وفاة منذ تفشي الجائحة في فرنسا.// انتهى //00:33ت م0011

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / فرنسا تسجل 29,975 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.