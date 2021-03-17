السعودية اليوم / بريطانيا تسجل 5294 إصابة جديدة بفيروس كورونا



لندن 04 شعبان 1442 هـ الموافق 17 مارس 2021 م واس

سجلت بريطانيا 5294 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 4,268,821 إصابةً، فيما بلغت حصيلة الوفيات 125,690 وفاة.

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00:29ت م

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لندن 04 شعبان 1442 هـ الموافق 17 مارس 2021 م واسسجلت بريطانيا 5294 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و 110 حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 4,268,821 إصابةً، فيما بلغت حصيلة الوفيات 125,690 وفاة.// انتهى //00:29ت م0008

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