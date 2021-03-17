السعودية اليوم / مياه جازان تعلن تشغيل شبكة جديدة وإيقاف الضخ بالشبكة القديمة في الخشابية



جيزان 03 شعبان 1442 هـ الموافق 16 مارس 2021 م واس

أعلنت المديرية العامة لخدمات المياه بمنطقة جازان اليوم, عن إيقاف الضخ بالشبكة القديمة غداً, والاعتماد على الشبكة الجديدة في التشغيل لإيصال المياه لقرية الخشابية التابعة لمركز وادي جازان.

ونبهت جميع المستفيدين من المياه (شبكات التوزيع) في قرية الخشابية ، بأخذ الاحتياطات اللازمة والتأكد من ربط العدادات بالشبكة الجديدة، ومن ثم إلى خزانات المنازل ومتابعة تدفق المياه خلال فترات الضخ.

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22:45ت م

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