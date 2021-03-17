السعودية اليوم / الجزائر تقرّر تمديد الحجر الجزئي المنزلي في 16 محافظة لمدة 15 يوما



الجزائر 3 شعبان 1442 هـ الموافق 16 مارس 2021 م واس

مددت الجزائر اليوم إجراءات الحجر الجزئي المنزلي لمدة 15 يوما في 16 محافظة بينها العاصمة الجزائر، وذلك من الساعة العاشرة مساءً حتى الخامسة من صباح اليوم التالي، ابتداءً من يوم غد الأربعاء.

وأفاد بيان لمكتب رئيس الوزراء الجزائري عبدالعزيز جراد، يخوّل فيه محافظي المحافظات باتخاذ أي إجراءات تقتضيها الوضعية الصحية لكل محافظة، مضيفاً أنه تقرّر الإبقاء على الحظر التام للتجمعات العامة ومنع تجمعات الأشخاص والاجتماعات العائلية في كامل المحافظات بما فيها حفلات الزواج ومجالس العزاء.

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22:08ت م

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