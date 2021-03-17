السعودية اليوم / رئيس القطاع الغربي ومديري عموم المياه بالمنطقة الغربية يلتقون بعملاء الشركة ضمن اللقاء الأسبوعي



جدة 03 شعبان 1442 هـ الموافق 16 مارس 2021 م واس

بدأ رئيس القطاع الغربي بشركة المياه الوطنية ومديري عموم المياه في المنطقة الغربية، اليوم, اللقاء الدوري الأسبوعي بعملاء الشركة، في إطار اهتمام الشركة بتعزيز التواصل مع العملاء وتجويد الخدمة المقدمة والاستماع إلى ملحوظاتهم وحل أي مشكلة قد تواجه العميل.

وتهدف هذه المبادرة إلى قياس رضا العميل, وتسخير جميع قنوات التواصل ومراكز خدمات العملاء وفرعها الإلكترونية، لتقديم أرقي الخدمات للعملاء والتعريف بالتعليمات كافة التي تضمن حق العميل، وتوصيل رسالة الشركة للاستفادة من خدماتها، مع السعي إلى تطبيق إجراءات الحوكمة والشفافية مع المستفيدين.

ودعت شركة المياه الراغبين بحضور اللقاء الالتزام بالمواعيد المحددة يوم الثلاثاء من كل أسبوع في تمام الساعة الواحدة ظهراً، وضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية الوقائية لفيروس

// انتهى //

21:12ت م

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جدة 03 شعبان 1442 هـ الموافق 16 مارس 2021 م واسبدأ رئيس القطاع الغربي بشركة المياه الوطنية ومديري عموم المياه في المنطقة الغربية، اليوم, اللقاء الدوري الأسبوعي بعملاء الشركة، في إطار اهتمام الشركة بتعزيز التواصل مع العملاء وتجويد الخدمة المقدمة والاستماع إلى ملحوظاتهم وحل أي مشكلة قد تواجه العميل.وتهدف هذه المبادرة إلى قياس رضا العميل, وتسخير جميع قنوات التواصل ومراكز خدمات العملاء وفرعها الإلكترونية، لتقديم أرقي الخدمات للعملاء والتعريف بالتعليمات كافة التي تضمن حق العميل، وتوصيل رسالة الشركة للاستفادة من خدماتها، مع السعي إلى تطبيق إجراءات الحوكمة والشفافية مع المستفيدين.ودعت شركة المياه الراغبين بحضور اللقاء الالتزام بالمواعيد المحددة يوم الثلاثاء من كل أسبوع في تمام الساعة الواحدة ظهراً، وضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية الوقائية لفيروس كورونا ( كوفيد - 19 ) ، التي تنفذها الشركة للحفاظ على سلامة وصحة الجميع.// انتهى //21:12ت م0219

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