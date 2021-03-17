الزعاق : موسم الحميمين آخر مواسم البرد فيه تهجر الثعابين والعقارب جحورها

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-17

متابعات الخليج 365 - الرياض

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قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء الدكتور خالد الزعاق: إن العرب قسموا السنة إلى فصول مواسم، منها موسم الحميمين أحد مواسم فصل الربيع.

علامات موسم الحميمين:

وأشار الزعاق إلى أن الحميمين سمي بهذا الاسم إشارة إلى حمو باطن الأرض والسماء بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة.

وتابع الزعاق أنه نتيجة لحمو الحميمين تخرج الزواحف والهوام السامة والعقارب والثعابين من البيات الشتوي.

تشكل السحب وبرد الحسوم:

كما يزداد في هذا الموسم تبخير الأرض للرطوبة فتتشكل السحب المسماة بالمراويح والسرايات بفعل التسخين الذاتي، وهي السحب التي تتخلق في وقت المساء.

وقال الزعاق: إن الحميمين هو آخر مواسم البرد، وفيه برد الحسوم الذي أهلك الله به قوم عاد، سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسومًا.

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