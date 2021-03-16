السعودية تؤكد أهمية تمديد حظر السلاح على إيران

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكدت السعودية أهمية تمديد حظر السلاح على إيران في ظل استمرارها بتزويد مليشيات الحوثي الإرهابية بالأسلحة.

جاء ذلك خلال جلسة لمجلس الوزراء السعودي، عبر الاتصال المرئي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء.



وشدد المجلس على ضرورة تمديد حظر السلاح على إيران في ظل استمرارها بتزويد مليشيات الحوثي الإرهابية بالأسلحة المتطورة والطائرات المسيرة.

وأكد المجلس دعم المملكة لجهود المبعوث الأممي في اليمن للوصول إلى وقف شامل لإطلاق النار والبدء بعملية سياسية شاملة وفق المرجعيات الثلاث "المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن 2216"،



كما أعرب مجلس الوزراء، عن تأييد المملكة للجهود الدولية الرامية لضمان عدم تطوير النظام الإيراني لمنظومة الأسلحة النووية والصواريخ الباليستية، ولجعل منطقة الخليج العربي خالية من جميع أسلحة الدمار الشامل، واحترام استقلال وسيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

وعبر المجلس، عن تهنئة المملكة لدولة ليبيا الشقيقة حكومةً وشعبًا بمناسبة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية، ودعمها للجهود الموصلة إلى حل سياسي للأزمة، والتطلع إلى أن تحقق هذه الخطوة الأمن والاستقرار والتنمية فيها، والمحافظة على وحدتها وسيادتها، وتمنع التدخل الخارجي الذي يعرض الأمن الإقليمي العربي للمخاطر.