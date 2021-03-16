ضبط  4158 مخالفة لقرارات التوطين خلال فبراير

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-17

متابعات الخليج 365 - واس

اسمع الخبر

نفذ مراقبو وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (73,822) زيارة رقابية خلال شهر فبراير الماضي، للتأكد من امتثال المنشآت لقرارات التوطين.

مخالفات قرارات التوطين

وأسفرت تلك الجولات الرقابية عن ضبط (4,158) مخالفة لقرارات التوطين، فيما بلغت نسبة الامتثال لتلك القرارات حوالي 94%.

وبينت الوزارة أن جولاتها الرقابية وحملاتها التفتيشية مستمرة على جميع المنشآت وفي جميع مناطق المملكة، وذلك لمتابعة مدى التزام أصحاب المنشآت بتطبيق أحكام نظام العمل ولوائحه والقرارات الصادرة تنفيذا له، داعية الجميع إلى الإبلاغ عن المخالفات عبر تطبيق (معًا للرصد) المتوفر على أجهزة الهواتف الذكية أو من خلال الاتصال بالرقم الموحد (19911).



شارك الخبر