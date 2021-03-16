متى يمكن استخراج بطاقة الهوية الوطنية ؟

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-16

متابعات الخليج 365 - الرياض

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جددت الأحوال المدنية، اليوم الثلاثاء، التأكيد حول السن المناسب لاستخراج بطاقة الهوية الوطنية، وحددت السن الذي يكون فيه استخراجها إلزاميًّا والسن الذي يكون فيه اختياريًّا.

بطاقة الهوية الوطنية:

وأوضحت الأحوال المدنية عبر صفحتها الرسمية على تويتر: “بين سن الـ(10- 15) عامًا يكون الحصول على بطاقة الهوية الوطنية اختياريًّا بعد موافقة ولي الأمر، وعند إكمال (15) عامًا يكون الحصول عليها إلزاميًّا”.

استخراج بطاقة هوية للمرأة:

وكانت الأحوال المدنية، نفت في وقت سابق إمكانية استخراج بطاقة هوية للمرأة بالحجاب الملون، حيث أكدت على أهمية أن يكون الحجاب باللون الأسود، مشيرة إلى أنه “يلزم أن يكون الحجاب أسود”.

يذكر أن الأحوال المدنية أعلنت، في وقت سابق، عن فتح عدد من المكاتب النسائية بمنطقة مكة المكرمة في كل من العاصمة المقدسة (الجروشي)، جدة (الصفا)، والطائف؛ حيث تقدم جميع خدمات الأحوال المدنية الشاملة حتى تاريخ 30/ 5/ 1441، من الساعة 10 صباحًا حتى الثالثة عصرًا.

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