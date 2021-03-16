إقفال طرح مارس من الصكوك المحلية بـ6.674 مليار ريال

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-16

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أعلن المركز الوطني لإدارة الدين، اليوم الثلاثاء 16 مارس 2021م، الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصدار الصكوك المحلية لشهر مارس 2021م تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، حيث تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 7.674 مليار ريال سعودي (سبعة مليارات وستمائة وأربعة وسبعون مليون ريال سعودي).

شرائح الصكوك المحلية:

وبحسب البيان الصادر من المركز فقد قسمت الإصدارات إلى شريحتين، الأولى تبلغ 2.710 مليار ريال سعودي (مليارين وسبعمائة وعشرة ملايين ريال سعودي) ليصبح الحجم النهائي للشريحة 6.715 مليار ريال سعودي (ستة مليارات وسبعمائة وخمسة عشر مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2028 ميلادي.

فيما بلغت الشريحة الثانية 4.964 مليار ريال سعودي (أربعة مليارات وتسعمائة وأربعة وستين مليون ريال سعودي)؛ ليصبح الحجم النهائي للشريحة 4.964 مليار ريال سعودي (أربعة مليارات وتسعمائة وأربعة وستين مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2031 ميلادي.

وكجزء من مبادرات المركز الوطني لإدارة الدين لتحسين ظروف السوق المحلية بما يتماشى مع أفضل الممارسات، يستمر المركز باستعراض جدول إصداراته المحلية لتتناسب مع أيام عمل السوق الدولية فيما يتعلق بإعلانات الإصدار ومواعيد التسوية حسب خطته السنوية للاقتراض لعام 2021 المعلن عنها بداية العام المالي عبر موقعه الإلكتروني.

الإصدار الدولي الثاني:

تجدر الإشارة بأن هذا الإصدار المحلي يأتي بعد الخطوة التاريخية الغير مسبوقة التي قام بها المركز الوطني لإدارة الدين نهاية شهر فبراير 2021م في إصداره الدولي الثاني للسندات الدولية باليورو بعائد سلبي بإجمالي 1.5 مليار يورو؛ ليكون أكبر شريحة أصدرت بالسالب خارج دول الاتحاد الأوروبي.

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