النيابة العامة : يحظر انتهاك حرمة المساكن بدخولها دون مسوغ نظامي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-16

متابعات الخليج 365 - الرياض

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جددت النيابة العامة التأكيد على حرمة المساكن، مؤكدة أنه لا يجوز دخولها دون مسوغ نظامي وفقًا لقرار النائب العام رقم 1 وتاريخ 1/ 1/ 1442.

النيابة العامة تؤكد حماية الحقوق والحريات:

وقالت النيابة العامة: إن للمساكن حرمتها، ولا يجوز دخولها إلا في الحالات التي بيّنها النظام، ويُحظر المساس بهذا الجانب أو انتهاك حرماته أو الاعتداء على الحقوق الناشئة عن ذلك تحت أي قصد كان، وتشمل حرمة المسكن كل مكان مسوّر أو محاط بأي حاجز، أو مُعدٍّ لاستعماله مأوى.

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