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فيديو وصور.. القوات الجوية تشارك في مناورات عين الصقر باليونان

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-16

فيديو وصور.. القوات الجوية تشارك في مناورات عين الصقر باليونان

لصقل وتطوير مهارات الأطقم الجوية والفنية والمساندة

متابعات الخليج 365 - الرياض


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انطلقت اليوم من قاعدة سودا الجوية في جمهورية اليونان فعاليات مناورات عين الصقر 1، بمشاركة القوات الجوية الملكية .

تمرين عين الصقر:

وبدأ التمرين بعدة طلعات جوية مشتركة من طائرات القوات الجوية الملكية السعودية “F-15C” وطائرات القوات الجوية اليونانية “F-16” و”ميراج-2000″ و”فانتوم ف-٤” في سماء البحر الأبيض المتوسط، حيث تمحورت فعاليات التمرين على تنفيذ العديد من الطلعات الجوية التدريبية التي تشتمل على عمليات مضادة بنوعيها الهجومية منها والدفاعية وعمليات الإسناد الجوي.

مناورات عين الصقر

 

تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية الوقائية:

من جانبه أكد قائد مجموعة القوات الجوية الملكية السعودية المشاركة في التمرين العقيد الطيار الركن عبدالرحمن بن سعيد الشهري أن هذه المشاركة تعد الأولى للقوات الجوية في هذا التمرين الذي ينفذ مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الوقائية لجائحة ، مشيرًا إلى أنه سبق بداية التمرين عدة اجتماعات تنسيقية مع القوات الجوية اليونانية تمحورت حول آلية العمل ونوعية الطلعات والطائرات المشاركة وأعدادها، وبناء على ذلك تم وضع برنامج كامل يشمل جميع الطلعات الجوية.

مناورات عين الصقر

 

وأضاف أن هذا التمرين يعد استثنائيًّا والأول من نوعه مع القوات الجوية اليونانية لصقل وتطوير مهارات الأطقم الجوية والفنية والمساندة ودعم جاهزيتها لتبادل الخبرات في جميع المجالات المتاحة.

فيديو وصور.. القوات الجوية تشارك في مناورات عين الصقر باليونان - متابعات الخليج 365 مناورات عين الصقر مناورات عين الصقر مناورات عين الصقر مناورات عين الصقر فيديو وصور.. القوات الجوية تشارك في مناورات عين الصقر باليونان - متابعات الخليج 365 مناورات عين الصقر
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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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