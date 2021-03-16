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الحفظي يتفقد مركز المتطوع التقني لصيانة الجوال والحاسب مجانًا

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-17

الحفظي يتفقد مركز المتطوع التقني لصيانة الجوال والحاسب مجانًا

متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها


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قام مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير، الدكتور سليمان الحفظي، عصر الثلاثاء، بزيارة تفقدية لمركز المتطوع التقني المقام في الكلية التقنية الثانية بأبها، وذلك ضمن المبادرات التي تشرف عليها الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير، والتي تعنى بصيانة أجهزة الجوال والحاسوب مجانًا.

الحفظي يتفقد مركز المتطوع التقني بتقنية أبها الثانية

أهداف مبادرة المتطوع التقني:

كما أوضح عميد الكلية، صالح عبدالرحمن القحطاني، بأنه تم تشكيل فريق عمل من متدربي الكلية المؤهلين للأعمال المهنية والتقنية، وبإشراف من مهندسين أصحاب كفاءة عالية من أعضاء هيئة التدريب بالكلية في مجال صيانة الجوالات والحاسب الآلي.

وأكد القحطاني استمرار الفريق بتنفيذ تلك المبادرة بأعلى معايير الجودة.

الحفظي يتفقد مركز المتطوع التقني لصيانة الجوال والحاسب مجانًا - متابعات الخليج 365

الحفظي يتفقد مركز المتطوع التقني لصيانة الجوال والحاسب مجانًا - متابعات الخليج 365

الحفظي يتفقد مركز المتطوع التقني لصيانة الجوال والحاسب مجانًا - متابعات الخليج 365


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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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