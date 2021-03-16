شكرا لقرائتكم خبر مشاريع تنموية تعزز برامج السياحة وجودة الحياة بالجبيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضحت الأمانة أنها تعمل على دراسة جدوى وعمل تصاميم لتنفيذ 20 مشروعا تنمويا سياحيا؛ وذلك لتحقيق هدف تحسين جودة الحياة وتنمية الاستثمارات البلدية.
وأشارت إلى أنها مستمرة في حملة وزارة الشؤون البلدية والقروية والاسكان (لنجعلها خضراء) وذلك بالتعاون مع فرع وزارة البيئة والزراعة والمياه في المحافظة، وتم توقيع اتفاقية تشتمل على مشاركتها للبلدية في المشتل ودعم البيئة في كل ما يخدم الزراعة في المحافظة والمراكز التابعة لها، وأيضا بالاهتمام بالبيئة البرية وإعادة نثر بذور بعض النباتات البرية في المتنزهات البرية المفتوحة التابعة لمحافظة الجبيل.
كما تم إعداد خطة متكاملة لتحسين المشهد الحضري وإزالة التشوه البصري عبر إزالة الأنقاض وإغلاق الأراضي الفضاء بشكل يحافظ على المظهر العام، من خلال تسوير الأراضي بارتفاع نصف متر مع المسح والطلاء، فيما تم التنسيق مع بعض المستثمرين لإغلاق الأراضي بأشكال ديكورية ورسومات فنية مضاءة مع الاستفادة من هذه المواقع في الاستثمار الدعائي.
من المشاريع:
- إنشاء مارينا على شاطئ الجبيل الشرقي.
- يضم مطاعم ومقاهي وسوبر ماركت وخدمات مختلفة.
- تنفيذ مشروع شاطئي نسائي على الواجهة البحرية الشمالية، يخدم العنصر النسائي والأطفال.
- مشروع منتجع سياحي في جزيرة (جنة)، يضم فندقا 5 نجوم، وشاليهات ومطاعم ومقاهي ومارينا وملعب جولف بمواصفات عالمية.
كانت هذه تفاصيل خبر مشاريع تنموية تعزز برامج السياحة وجودة الحياة بالجبيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.