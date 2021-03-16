مشاريع تنموية تعزز برامج السياحة وجودة الحياة بالجبيل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعتزم أمانة المنطقة الشرقية تنفيذ مشاريع سياحية بمحافظة الجبيل على جزيرة (جنة) التابعة للمحافظة.

وأوضحت الأمانة أنها تعمل على دراسة جدوى وعمل تصاميم لتنفيذ 20 مشروعا تنمويا سياحيا؛ وذلك لتحقيق هدف تحسين جودة الحياة وتنمية الاستثمارات البلدية.

وأشارت إلى أنها مستمرة في حملة وزارة الشؤون البلدية والقروية والاسكان (لنجعلها خضراء) وذلك بالتعاون مع فرع وزارة البيئة والزراعة والمياه في المحافظة، وتم توقيع اتفاقية تشتمل على مشاركتها للبلدية في المشتل ودعم البيئة في كل ما يخدم الزراعة في المحافظة والمراكز التابعة لها، وأيضا بالاهتمام بالبيئة البرية وإعادة نثر بذور بعض النباتات البرية في المتنزهات البرية المفتوحة التابعة لمحافظة الجبيل.

كما تم إعداد خطة متكاملة لتحسين المشهد الحضري وإزالة التشوه البصري عبر إزالة الأنقاض وإغلاق الأراضي الفضاء بشكل يحافظ على المظهر العام، من خلال تسوير الأراضي بارتفاع نصف متر مع المسح والطلاء، فيما تم التنسيق مع بعض المستثمرين لإغلاق الأراضي بأشكال ديكورية ورسومات فنية مضاءة مع الاستفادة من هذه المواقع في الاستثمار الدعائي.

من المشاريع:

