اتفاقية لإنشاء محطة إنتاج ملكات نحل منتخبة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سعيا لتأسيس وإنشاء محطة إنتاج ملكات منتخبة ذات سلالة بلدية ممتازة، وقعت وحدة أبحاث النحل وإنتاج العسل بجامعة الملك خالد اتفاقية تعاون مع جمعية النحالين التعاونية برجال ألمع، ضمن مبادرة شركة أرامكو السعودية، وذلك في مجال التأهيل لتربية النحل وإنتاجه.

وأوضح المشرف على وحدة أبحاث النحل وإنتاج العسل بالجامعة الدكتور حامد آل غرامة أن مجالات التعاون مع الجمعية تسعى إلى دعم التخطيط العلمي ووضع الاستراتيجيات والاستشارات في التخطيط المؤسسي المعني بهذا القطاع، والاستفادة من الخبرات، وإقرار وتنفيذ الخطة الاستراتيجية المعنية بتربية نحل العسل.

وأشار إلى أن التعاون يهدف إلى إحداث تغيير جوهري ملموس في عوائد القطاع النقدية والبيئية، مثل التنوع الحيوي وتلقيح الأزهار ومنتجات الخلية وغيرها، من خلال تبادل الخبرات وتوحيد الجهود، سعيا إلى دفع عجلة صناعة عسل النحل بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

من جهة ثانية، أطلقت جامعة الملك خالد، ورش عمل تدريبية تطويرية خاصة بطلاب وطالبات الجامعة، ينفذها عدد من أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على الاعتماد في مجال التدريب، وتهدف إلى تهيئة طلاب وطالبات الجامعة لسوق العمل ورفع مستوى مهاراتهم.

كما تناقش الورش العديد من الموضوعات أبرزها مهارات حل المشكلات واتخاذ القرار، ومهارات العمل بروح الفريق، والتعامل مع الضغوطات، والاتصال الفعال والتعامل مع الآخرين، والاستعداد المهني، ومهارات قيادة الذات، وتصميم السيرة الذاتية، ونماذج الأعمال (البورتفوليو) للطالب والطالبة، وكيفية التعامل مع المقابلات الشخصية.

كما أطلقت الجامعة المعرض الفني الافتراضي لطالبات الجامعة، الذي يهدف إلى إبراز المواهب الفنية للطالبات وعرضها.

وأوضحت وكيلة عمادة شؤون الطلاب لشطر الطالبات الدكتورة فاطمة عسيري أن المعرض يسعى إلى زيادة الوعي الفني ورفع مستوى الذوق الفني، وتشجيع المتميزات فنيا، مشيرة إلى أنه شارك في المعرض، 24 طالبة بـ 66 لوحة فنية في مجالات مختلفة، شملت الرسم والتصوير والمكياج السينمائي والخط العربي والكروشيه وتصميم اللوقو.