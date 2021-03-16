شكرا لقرائتكم خبر رفع كفاءة طرق العاصمة المقدسة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وعملت الإدارة العامة للطرق والإنارة على تنفيذ طبقة القاعدة في مخطط الشرائع 15، وأعمال الدهانات المرورية بطريق الأمير محمد بن سلمان، إلى جانب أعمال كشط الإسفلت في حي السبهاني بمساحة بلغت 57,000 م، وأعمال طبقة الإسفلت السطحية في أحياء (العوالي والعمرة وأم الكتاد وأبومراغ) بأطوال بلغت 6005 م، ومساحة 59,010 م2، كما تضمنت الأعمال إصلاح وصيانة التجهيزات الداخلية لـ506 فوانيس للإنارة، و498 علبة فيوزات لأعمدة الإنارة.
وأكدت الأمانة حرصها على صيانة الطرق والأرصفة دوريا وفق المواصفات المعتمدة، وتوفير اللوحات الإرشادية وجميع متطلبات الأمان والسلامة لمستخدمي الطرقات، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين.
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