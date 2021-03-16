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رفع كفاءة طرق العاصمة المقدسة

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- بواسطة أيمن الوشواش - بهدف تحسين جودة الحياة واصلت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في وكالة التشييد والصيانة أعمالها لتحسين جودة الطرق ورفع كفاءتها بمكة المكرمة، وذلك ضمن استراتيجيتها الشاملة للارتقاء بمستوى خدمات الأحياء على الشوارع الرئيسية والداخلية.

وعملت الإدارة العامة للطرق والإنارة على تنفيذ طبقة القاعدة في مخطط الشرائع 15، وأعمال الدهانات المرورية بطريق الأمير ، إلى جانب أعمال كشط الإسفلت في حي السبهاني بمساحة بلغت 57,000 م، وأعمال طبقة الإسفلت السطحية في أحياء (العوالي والعمرة وأم الكتاد وأبومراغ) بأطوال بلغت 6005 م، ومساحة 59,010 م2، كما تضمنت الأعمال إصلاح وصيانة التجهيزات الداخلية لـ506 فوانيس للإنارة، و498 علبة فيوزات لأعمدة الإنارة.

وأكدت الأمانة حرصها على صيانة الطرق والأرصفة دوريا وفق المواصفات المعتمدة، وتوفير اللوحات الإرشادية وجميع متطلبات الأمان والسلامة لمستخدمي الطرقات، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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