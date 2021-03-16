إزالة تعديات على أراض حكومية بالمزاحمية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أزالت لجنة التعديات في محافظة المزاحمية خلال الأشهر الماضية تعديات وإحداثات على أراضي تبلغ مساحتها (72.543.035) م2 في أماكن مختلفة من المحافظة تضمنت تعديا على أراض بيضاء ومخيمات عشوائية ومزارع وأحواش ومباني وغيرها. وجاءت التوجيهات على جميع المحافظات بتشديد ضبط مثل هذه المخالفات والتعديات وتطبيق التعليمات وعدم التهاون مع أي تعد ومضاعفة الجهود وتكثيف الجولات الرقابية لمنع مثل هذه التعديات والإحداثات.



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